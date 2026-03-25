Un pullman proveniente da Arezzo ha preso parte alla manifestazione prevista a Roma sabato 28 marzo. L’evento, denominato Together, prevede un corteo che si svolgerà nelle vie della città. La protesta si concentrerà contro le guerre e le autorità che le sostengono, con i partecipanti che si riuniranno per esprimere il loro dissenso.

Il corteo si chiamerà Together e sfilerà sabato 28 marzo per le strade di Roma protestando contro “I re e le loro guerre”. Sarà il terzo appuntamento nazionale di un movimento che, sotto lo slogan No Kings riunisce più di 700 soggetti democratici pacifisti, antirazzisti, ambientalisti e studenteschi. Tra questi la Cgil: “La manifestazione metterà al centro i temi della violazione del diritto internazionale, delle libertà costituzionali in Italia e nel mondo, di ogni deriva autoritaria e condanna fermamente un’economia fondata su guerre e spese militari”. La Cgil aretina ha organizzato la partecipazione alla manifestazione di sabato e pullman partiranno alle ore 9 da via Poggilupi a Terranuova, alle 9. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Pullman da Arezzo per la manifestazione di Roma contro le guerr

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