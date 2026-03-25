Pulizie straordinarie per i Riti ma sul futuro dell?ex Amiu pende la stangata dell' Autorità della Concorrenza

Durante la riunione di lunedì scorso, il vicepresidente ha definito nei dettagli il piano per le pulizie straordinarie, che prevedono servizi di spazzamento e pulizia durante le festività pasquali. Tuttavia, sul futuro dell’ex azienda di gestione dei rifiuti pende una sanzione dall’Autorità della Concorrenza.

Il piano “Implementazione servizi pulizia e spazzamento nel periodo delle festività pasquali” è stato definito in ogni dettaglio lunedì scorso dal vicepresidente di Kyma Ambiente e consigliere delegato ai Servizi, Mauro De Molfetta e dal dirigente ai Servizi, Rocco Scalera. Tutto pronto grazie a un plafond messo a disposizione da parte del Comune con cui assumere temporaneamente quattro operatori tramite agenzia interinale: il calendario partirebbe da domani con il quartiere Salinella e, parallelamente, è stato deciso di far ripartire la pulizia meccanizzata notturna delle strade dal primo aprile. Ma il condizionale è d’obbligo. Perché ieri... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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