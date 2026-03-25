Puglia maltempo | allerta temporali e possibile neve per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 8 del 26 marzo per dodici ore. Le previsioni indicano temporali e la possibilità di neve nelle zone del foggiano a causa del maltempo che interessa la regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o conseguenze immediate.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 marzo, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie sulle aree appenniniche della Puglia settentrionale. Nevicate al di sopra dei 400-600 metri sui settori interni della Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte; nevicate previste anche al di sopra degli 800-1000 metri sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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