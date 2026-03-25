La Provincia di Sondrio ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di una strada provinciale nella zona della Valmalenco. Sono stati stanziati 800 mila euro destinati ai lavori di messa in sicurezza di un tratto considerato critico. L'intervento riguarda interventi di riparazione e miglioramento delle condizioni della strada, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del tratto interessato.

La Provincia di Sondrio ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 15 “della Valmalenco”, nel tratto compreso tra il km 12+365 e il km 12+490, nei territori comunali di Chiesa in Valmalenco e Caspoggio. L’intervento si è reso necessario dopo i cedimenti localizzati dei muri di sostegno emersi nei mesi scorsi, che avevano già imposto misure temporanee di sicurezza, tra cui il senso unico alternato sulla corsia di monte. Il progetto prevede opere di consolidamento strutturale per ripristinare le condizioni di sicurezza e stabilità del tratto stradale, considerato strategico per la viabilità della Valmalenco. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Provinciale Valmalenco, via libera ai lavori: 800 mila euro per mettere in sicurezza il tratto critico

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