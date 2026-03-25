Pronostico Colombia-Croazia | arriva la quarta di fila

Domani si disputa un’amichevole internazionale tra Colombia e Croazia, entrambe in preparazione per il prossimo Mondiale. La partita rappresenta il quarto incontro tra le due squadre in questo tipo di competizione, con risultati precedenti che includono vittorie e pareggi. Le formazioni sono ancora in fase di definizione e le probabili formazioni vengono comunicate poco prima dell’inizio.

Colombia-Croazia è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico Ad Orlando, negli Stati Uniti, si affrontano due squadre che hanno già staccato il pass per il prossimo Mondiale e che quindi iniziano a fare le prove generali per la manifestazione che ci aspetta questa estate. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Colombia non perde da 9 partite internazionali – cinque le vittorie, quattro i pareggi – e sembra essere in questo momento una nazionale decisamente in ascesa. Pure la Croazia, c’è da dirlo, si presenta a questo appuntamento forte di una striscia di utili non indifferente: parliamo di sette vittorie nelle ultime otto partite (un pareggio) anche se non è che siano state affrontate delle nazionali così forte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Colombia-Croazia: arriva la quarta di fila Articoli correlati Leggi anche: Pronostico Girona-Getafe: la quarta di fila sistema tutto Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions LeagueMetz-Lille è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.