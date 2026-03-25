Il Comune di Milano ha annunciato che entro la fine di aprile invierà a Roma il progetto per il prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate. La decisione riguarda la fase di presentazione ufficiale dell’opera, che rappresenta un passo importante per l’avanzamento del progetto. L’invio del documento segna l’ultimo passaggio necessario prima di eventuali approvazioni e sviluppi successivi.

Milano, 25 marzo 2026 – Prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate: un nuovo passo nel percorso verso la realizzazione dell’opera. Oggi, mercoledì 25 marzo, dalla seduta congiunta delle commissioni regionali Bilancio e Territorio è emersa la notizia che entro la fine di aprile il Comune di Milano trasmetterà al ministero delle Infrastrutture il progetto definitivo per l’infrastruttura. Milano celebra Rosina Ferrario: una targa alla stazione M4 di Linate (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) I consiglieri regionali, guidati da Chiara Valcepina (Fratelli d’Italia, vice presidente Bilancio) e Jonathan Lobati (Forza Italia, presidente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prolungamento M4, Palazzo Marino invierà il progetto a Roma entro fine aprile

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