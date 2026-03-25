Progetto stadio-clinica Stefania Proietti | Il ricorso era inevitabile non ci sono vincitori o vinti Lavoreremo per sanità e strutture sportive

La presidente della Regione Umbria ha partecipato a una conferenza stampa presso l'ospedale locale, presentando un nuovo reparto di Ortopedia. Durante l'evento ha commentato una recente sentenza riguardante un progetto di costruzione di uno stadio e di una clinica, affermando che il ricorso giudiziario era inevitabile e che si continuerà a lavorare per sviluppare servizi sanitari e strutture sportive nella zona.

"Il Tribunale amministrativo ha fatto il suo lavoro, ma non ci sono vincitori o vinti. L'atto del Comune era illegittimo, quindi il ricorso inevitabile. I problemi si sarebbero presentanti per forza anche più avanti, forse a stadio già demolito. C'era un problema di fondo nell'iter intrapreso. Più volte abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di ritirare la delibera in oggetto poi della sentenza. Ora assolutamente tendiamo la mano a Palazzo Spada: non abbiamo cancellato gli 80 posto di sanità privata e lavoriamo con impegno anche per l'impiantistica sportiva del territorio. Nessuno sta brindando per la sentenza e stigmatizziamo i toni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, Stefania Proietti: "Il ricorso era inevitabile, non ci sono vincitori o vinti. Lavoreremo per sanità e strutture sportive" Articoli correlati Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune. "Grave l’assenza della presidente Stefania Proietti nel consiglio comunale aperto sulla sanità"UMBERTIDE "Grave l’assenza della presidente della Regione, Stefania Proietti, dal consiglio comunale, tanto più che ha mantenuto per sé la delega... Approfondimenti e contenuti su Stefania Proietti Temi più discussi: Sentenza clinica stadio: Stefania Proietti esulta, Forza Italia piange; Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di Stato; Stadio-clinica, Tar accoglie ricorso della Regione e annulla l’autorizzazione del Comune -; Terni, le reazioni alla sentenza del Tar sul progetto stadio-clinica. Bandecchi: Valuteremo se ricorrere al Consiglio di Stato. Il Tar che accoglie il ricorso della Regione sul progetto stadio-clinicaLa presidente Stefania Proietti e la Giunta prendono atto della decisione del Tar che accoglie il ricorso presentato dalla Regione contro il Comune di Terni per l'annullamento della determina numero ... ansa.it Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl sindaco Bandecchi annuncia la probabilità dell’appello. Recepiti dai giudici i dubbi di Palazzo Donini Cassata la determina dirigenziale dell’amministrazione ternana datata 23 luglio 2025 . lanazione.it Confindustria Umbria: le imprese delle Sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e Cartotecnica incontrano la Presidente della Regione Stefania Proietti. Al centro: le principali politiche di sviluppo del territorio e il ruolo strategico dell’Altotevere nel sistema econo - facebook.com facebook All’attenzione delle redazioni/// Martedì 24 marzo a Palazzo Donini conferenza stampa della presidente della Giunta, Stefania Proietti insieme ai consiglieri Luca Simonetti (M5S) e Letizia Michelini (Pd) consiglio.regione.umbria.it/node/82271 #REGIONEUMB x.com