Progetto Casa Seneca a Milano

A Milano è stato inaugurato il nuovo edificio del Progetto Casa Seneca. Alla cerimonia hanno partecipato Costantina Regazzo, responsabile delle relazioni esterne di Progetto Arca, Roberta Garbagnati, presidente dell’Associazione Seneca, e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. Durante l'evento sono state pronunciate alcune parole da ciascuno dei presenti.