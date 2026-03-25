Progetto Casa Seneca a Milano

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato inaugurato il nuovo edificio del Progetto Casa Seneca. Alla cerimonia hanno partecipato Costantina Regazzo, responsabile delle relazioni esterne di Progetto Arca, Roberta Garbagnati, presidente dell’Associazione Seneca, e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. Durante l'evento sono state pronunciate alcune parole da ciascuno dei presenti.

L'inaugurazione dell'immobile e le parole di Costantina Regazzo, direttrice relazioni esterne Progetto Arca; Roberta Garbagnati, presidente dell’Associazione Seneca e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Progetto Casa Seneca a Milano

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