Progetto Casa Seneca a Milano
A Milano è stato inaugurato il nuovo edificio del Progetto Casa Seneca. Alla cerimonia hanno partecipato Costantina Regazzo, responsabile delle relazioni esterne di Progetto Arca, Roberta Garbagnati, presidente dell’Associazione Seneca, e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. Durante l'evento sono state pronunciate alcune parole da ciascuno dei presenti.
L'inaugurazione dell'immobile e le parole di Costantina Regazzo, direttrice relazioni esterne Progetto Arca; Roberta Garbagnati, presidente dell’Associazione Seneca e Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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