Professoressa accoltellata a Trescore la Cisl | Inaccettabile bisogna agire adesso La sicurezza trattata come un tema secondario

Da bergamonews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente di 57 anni è stata accoltellata durante l’orario di lavoro in un istituto scolastico di Trescore. La donna, delegata RSU della CISL Scuola Bergamo, è stata ferita in modo grave e trasportata d’urgenza in ospedale. La notizia ha suscitato reazioni da parte dei rappresentanti sindacali, che hanno definito l’accaduto un episodio inaccettabile e hanno chiesto interventi immediati per garantire la sicurezza nelle scuole.

L’insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, delegata RSU di CISL Scuola Bergamo, è stata ferita con un coltello nella mattinata di mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario L’incredibile e agghiacciante episodio è avvenuto poco prima delle 8 nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. L’aggressione sarebbe stata compiuta da uno studente di 13 anni della scuola media. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La CISL Scuola Bergamo esprime indignazione e profonda preoccupazione. “Siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, che non può e non deve essere derubricato a episodio isolato – dice Paola Manzullo, segretaria generale di CISL Scuola Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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