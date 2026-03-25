Una docente di 57 anni è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in un istituto di Trescore Balneario. La donna è rimasta ferita, ma le sue condizioni sono considerate stabili. L'aggressore è stato fermato dai Carabinieri sul posto, mentre l'istituto ha attivato le procedure di emergenza. La scuola ha comunicato l’accaduto alle autorità competenti.

Paura in un istituto di Trescore Balneario: docente 57enne aggredita da un alunno, fermato dai Carabinieri. Indagini in corso sulle motivazioni. Trescore Balneario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Momenti di paura questa mattina, poco prima delle 8, all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove una professoressa di 57 anni è stata ferita a coltellate da uno studente di terza media, di 13 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la docente – insegnante di francese – è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano serie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Prof accoltellata da uno studente di 13 anni: ferita, ma non è in pericolo di vita

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