L'ex premier ha invitato le forze politiche a dialogare con la società e a proporre contenuti per attrarre gli elettori. Ha commentato il ruolo dei giovani nel risultato referendario sulla riforma, evidenziando il loro contributo alla bocciatura. Inoltre, ha attribuito alla leader del governo la responsabilità principale per la sconfitta del suo esecutivo, risultato dalla vittoria del fronte del

“Il governo non essendo in grado di cambiare i motori guasti fa saltare alcuni fusibili“. È lapidarioRomano Prodi, due volte Presidente del Consiglio dei ministri, nel commentarele dimissioni del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e del Capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, arrivate nella serata di ieri. I due addii sono un effetto delrepulistiattuato dal premierGiorgia Meloniall’indomani dellaschiacciante vittoria del “No” al referendum sulla riforma Nordio, che ha assestato un duro colpo all’esecutivo. E anche su questo punto, Prodi è conciso: “Non hanno capito che toccare la Costituzione era pericolosoperché non ce l’hanno a cuore“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Prodi al campo largo: “Apritevi alla società e conquistate elettori con i contenuti”

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