procure agitate ora mattarella riporti la calma

Le procure sono state al centro di tensioni recenti, portando a una situazione di grande agitazione. Dopo le discussioni e le divergenze emerse durante il voto sul referendum, il governo ha deciso di intervenire per riportare la calma. Le decisioni dei leader si concentrano ora su come gestire le conseguenze di questa crisi e quali azioni intraprendere per stabilizzare il quadro politico e giudiziario.

Che cosa è successo nel voto del referendum? Provo a riassumere lo scenario, quali saranno le prossime scelte dei leader, i punti forti e deboli. 1) È iniziata la caccia ai magistrati e agli avvocati che hanno votato Sì, c’è una nota allarmata dell’Unione Camere Penali, l’assalto polemico su Lisa Imparato, procuratrice di Santa Maria Capua Vetere, è solo la punta dell’iceberg, il clima è surriscaldato. Penso sia urgente un intervento pacificatore del Presidente Sergio Mattarella, la magistratura non può tollerare un simile avvitamento, una degenerazione nella lotta di fazione. Mattarella sa che questo è un rischio concreto, non a caso il Capo dello Stato intervenne prontamente dopo una esternazione sgrammaticata del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Csm. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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