I giudici hanno autorizzato le riprese televisive nel processo per l'omicidio di una donna a Bologna, rispondendo positivamente alla richiesta delle Iene. La decisione segue una richiesta di accesso alle immagini e ai verbali delle udienze, che era stata precedentemente respinta. La trasmissione potrà quindi documentare le fasi processuali e le testimonianze presenti in aula.

Bologna, 25 marzo 2026 – I giudici dicono sì alle Iene. Dopo aver negato il consenso nella scorsa udienza, oggi la Corte d'Assise di Bologna ha cambiato parere e ha deciso di concedere alla trasmissione Mediaset 'Le Iene' l'autorizzazione a riprendere il processo a carico di Leonardo Magri, 53enne originario di Pieve di Cento e imputato per l’omicidio della moglie Daniela Gaiani, trovata morta nel suo letto il 5 settembre 2021 a Castello d'Argile, nel Bolognese. Lo ha comunicato il presidente della Corte, il giudice Fabio Cosentino. Motivando la decisione, Cosentino spiega che la produzione del programma ha reiterato la propria richiesta di autorizzazione precisando che le riprese verrebbero trasmesse nello spin off "Le Iene presentano: il verdetto", le cui puntate andrebbero in onda dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processo per l’omicidio di Daniela, i giudici dicono sì alle Iene: via libera alle riprese

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