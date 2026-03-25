Procaccini sionista satanista | la scritta sotto casa dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia

Una scritta con insulti è stata apposta sotto l’abitazione di un eurodeputato di Fratelli d’Italia in provincia di Latina. La scritta conteneva le parole “sionista” e “satanista” rivolte all’esponente politico. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili.

La foto postata sui social. L’onorevole di Terracina: “Quando si svolge un’attività politica, bisogna mettere in conto che possano accadere cose simili. Però si rimane sempre un po’ colpiti. La solidarietà del sindaco Giannetti e di FdI: “Atto vile e inaccettabile” “Procaccini sionista, satanista”: questa la scritta comparsa sotto l’abitazione dell’europarlamentare di Terracina Nicola Procaccinni. A commentare quanto accaduto è stato lo stesso esponente di Fratelli d’Italia sui social. “Quando si svolge un’attività politica, bisogna mettere in conto che possano accadere cose simili. Ed è ciò che spiegherò anche a chi, avendo solo 7 anni, può restare facilmente impressionata passando davanti a quel muro”, ha dichiarato Procaccini, postando la foto in cui si vede la scritta di colore rosso lungo il muro esterno del palazzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - “Procaccini sionista, satanista”: la scritta sotto casa dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Articoli correlati Leggi anche: Manifesto sotto casa di Elena Ranfa. La scritta: "Chiudi le buche e chiedi il rimborso al Comune" Leggi anche: Cosenza, Fratelli d’Italia sotto pressione: la destra chiede un leader “puro” per la Provincia.