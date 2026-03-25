Primavera inVita alla Sanità - Aspettando Leguminosa a La Tenda
Sabato 28 marzo, tra le 10.00 e le 15.00, si svolgerà presso il Centro La Tenda l’evento chiamato
Sabato 28 marzo, dalle 10.00 alle 15.00, al Centro La Tenda appuntamento con "Primavera inVita alla Sanità". Un evento, con tavoli espositivi e Laboratori, per festeggiare la Primavera a La Tenda in collaborazione con Slow Food, Slow Food Napoli, ComunitàSlow Food Napoli Extra Moenia, il progetto di comunicazione sociale e rigenerativa VVVita. San Valentino. A Napoli arriva Gocciolove, la campagna di Gocciole "per i cuori spezzati" . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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