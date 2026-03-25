È stato annunciato il cartellone degli eventi per la primavera e l’estate 2026 a Milano Marittima. La stagione si apre a Pasqua con la presenza di artisti di rilievo provenienti dal Festival di Sanremo. Il programma comprende concerti e spettacoli che si svolgeranno tra aprile e settembre, coinvolgendo residenti e visitatori.

Presentata la decima edizione della rassegna che animerà il litorale per sei mesi. Tra gli ospiti gli artisti Eddie Brock e Welo. In estate tornano il raduno Ferrari, il festival jazz e le serate dedicate al lifestyle Con l'avvicinarsi della stagione primaverile, Milano Marittima definisce il programma di eventi che accompagnerà residenti e turisti fino al prossimo settembre. Il format, giunto alla sua decima edizione, debutta con il claim “Naturalmente iconica” e punta su un mix di intrattenimento musicale, appuntamenti tematici e iniziative di sensibilizzazione ambientale. Il primo appuntamento di rilievo è fissato per il weekend di Pasqua, con un palinsesto pomeridiano organizzato dalla Proloco di Milano Marittima sotto la direzione artistica di Andrea Prada. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Primavera e musica, svelato il cartellone 2026: si parte a Pasqua con i big di Sanremo

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