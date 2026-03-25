Primark apre in Romagna Confcommercio | Attrattività sì ma a rischio il commercio riminese
Primark apre un nuovo punto vendita nel Romagna Shopping Valley di Savignano. L'apertura ha suscitato reazioni da parte di Confcommercio Rimini, che ha espresso preoccupazioni riguardo alle potenziali conseguenze sul commercio locale. La discussione riguarda principalmente l’impatto che l’ingresso di un grande negozio low cost potrebbe avere sull’equilibrio commerciale della zona.
L’arrivo del colosso low cost preoccupa il tessuto commerciale riminese. Zanzini: “Sposta flussi e mette a rischio il commercio di prossimità” L’arrivo di Primark in Romagna accende il dibattito sul futuro del commercio locale. L’apertura del colosso low cost al Romagna Shopping Valley di Savignano preoccupa Confcommercio Rimini, che mette in guardia dagli effetti a catena sul territorio. “L’annunciata apertura di Primark al Romagna Shopping Valley di Savignano rappresenta un passaggio destinato a incidere profondamente sugli equilibri commerciali dell’intero territorio romagnolo, Rimini inclusa. Non possiamo permetterci di leggere questa... 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Aggiornamenti e notizie su Primark apre
Discussioni sull' argomento Cantiere per ampliare il centro commerciale, il colosso irlandese dello shopping low cost sbarca in Romagna; Primark sbarca al Romagna Shopping Valley: chi è il gigante del low cost che distruggerà gli ultimi negozi.
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