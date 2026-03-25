Primarie Conte in campo Si lavora già alla campagna

Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di essere disponibile alle primarie, anche se non ha ancora discusso la questione con i suoi sostenitori. Nel frattempo, si lavora già alla preparazione della campagna elettorale, anche se non sono stati confermati ufficialmente i dettagli o le decisioni finali. La possibile candidatura di questa figura politica sta attirando l’attenzione nel panorama politico attuale.

Adesso sì Il leader M5S lancia il «percorso aperto alla società civile», pensato in chiave gazebo. Avs fredda: «Meglio puntare sul programma, a partire dal salario minimo» Adesso sì Il leader M5S lancia il «percorso aperto alla società civile», pensato in chiave gazebo. Avs fredda: «Meglio puntare sul programma, a partire dal salario minimo» Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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