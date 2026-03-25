Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è di circa 0,547 euro per standard metro cubo al 24 marzo 2026. Questa cifra rappresenta il valore medio rilevato in quella data e fornisce un’indicazione sul mercato attuale del gas. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni o tendenze recenti rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 24 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,547 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo di 58,05 €MWh (valore medio del giorno) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una lieve tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a metà mese, pur mantenendosi su livelli superiori rispetto all’inizio di marzo. Dopo aver toccato un massimo di 62,96 €MWh (0,588 €Smc) il 20 Marzo 2026, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi intorno ai 58 €MWh (0,547 €Smc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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