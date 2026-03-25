Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato essenziale per chi monitora le proprie spese energetiche. Questo valore permette di conoscere l’andamento del costo della materia prima e di confrontarlo con le tariffe applicate. La variazione del prezzo può influenzare le scelte di consumo e le strategie di approvvigionamento di aziende e consumatori.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Conoscere il valore corrente permette di stimare con maggiore precisione quanto si pagherà in bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 25 Marzo 2026, spiegando cosa significa per le famiglie italiane e come si traduce nella spesa mensile. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Tutto quello che riguarda Prezzo gas al metro cubo oggi Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 20 marzo; Gli effetti della guerra sulle bollette di luce e gas: I rincari ci costeranno 350 euro; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 24 marzo 2026. Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'ItaliaL'impianto colpito in Qatar è quello che rifornisce Edison per il 10% del fabbisogno energetico italiano. Gli stoccaggi andranno riempiti in estate comprando a spot anziché ai prezzi fissati dal contr ... ilfoglio.it Bollette luce e gas, perché al momento il prezzo variabile batte il fissoLa spesa media nelle principali città italiane si attesta a 1.644 euro annui, in aumento rispetto alla bolletta media di appena due mesi fa, pari ad una ... repubblica.it Borsa: Milano apre a +1,21%, Inwit non fa prezzo. Ftse Mib a 43.895 punti. Salgono Banco Bpm e Mps #ANSA x.com Capi vintage a cui dare una nuova vita, ad un prezzo abbordabile. E se si è fortunati anche qualcosa di firmato: a Genova ritorna il Fair Priced Vintage, uno dei più grandi market dell’usato a livello europeo. Sabato 28 e domenica 29 marzo, l’appuntamento sar - facebook.com facebook