Una nuova forma di truffa via phishing si sta diffondendo, coinvolgendo utenti che ricevono richieste di prestiti di denaro per cure dentistiche. La strategia utilizza messaggi che imitano preventivi falsi, mentre una tecnica analoga si è già vista in passato, concentrandosi sull'accesso alle rubriche di messaggi di applicazioni di messaggistica come WhatsApp.

Una nuova tecnica di phishing, molto simile a una che abbiamo già trattato - ovvero la cosiddetta truffa della ballerina - che mira ad accedere alla rubrica WhatsApp dei malcapitati utenti. In questo caso il messaggio che sta arrivando a molte cittadine e cittadini fa riferimento alla richiesta di soldi per il pagamento del preventivo del dentista con la promessa che i soldi verranno restituiti a breve. Ci teniamo a sottolineare che tali preventivi sono falsi e ingannevoli e non riconducibili a noi per le seguenti motivazioni: Consapevoli di essere esposti a queste tipologie di rischio, essendo il marchio di cure dentali più conosciuto in... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Prestami mille euro per pagare il dentista": ecco come funziona la truffa dei falsi preventivi

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