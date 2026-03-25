President’s Council of Advisors on Science and Technology chi sono i primi 13 membri annunciati da Trump

Donald Trump ha comunicato i nomi dei primi 13 membri del nuovo President’s Council of Advisors on Science and Technology. La lista include scienziati, ingegneri e ricercatori con diversi background accademici e professionali. L’annuncio è stato fatto tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici di ciascun membro. La selezione riguarda esperti provenienti da varie aree scientifiche e tecnologiche.

Donald Trump ha annunciato i primi 13 membri del nuovo President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), comitato consultivo composto da esperti esterni che forniscono consulenza diretta al presidente degli Stati Uniti su questioni cruciali di scienza, tecnologia, istruzione e innovazione. Deciso a spingere sull’intelligenza artificiale, Trump ha reclutato alcuni tra i nomi più influenti dell’industria tecnologica e della finanza a stelle e strisce. Nelle prossime settimane saranno annunciati altri membri del PCAST, fino a un massimo di 24, assieme alla data della prima riunione del consiglio. Da Sergey Brin a Mark Zuckerberg, fino a Jensen Huang, ecco le prime 13 figure scelte da The Donald. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - President’s Council of Advisors on Science and Technology, chi sono i primi 13 membri annunciati da Trump Articoli correlati Chi sono i membri scelti da Trump per il “Consiglio per la pace” per GazaLa creazione del consiglio per la pace arriva poco dopo l’annuncio di un comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire la... Leggi anche: Sziget Festival 2026: da Budapest annunciati i primi nomi della line-up Una raccolta di contenuti su President's Council of Advisors on... Discussioni sull' argomento Media advisory - European Council meeting of 19-20 March 2026; PRESS RELEASE FROM MINISTER OF DEFENSE GUIDO CROSETTO; National day celebrating Italy’s Unification, Constitution, National Anthem and Flag; President Meloni in Brussels. Switzerland: Amb. Cornado meets President Council of StatesSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Alanews - video e giornalismo. . Incontro al Senato tra il presidente Ignazio La Russa e i genitori della “famiglia nel bosco”, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ricevuti a Palazzo Giustiniani a Roma. Dopo il colloquio, la madre ha letto una lettera dava - facebook.com facebook Chaired by H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister, Chairman of the Presidential Court, and Chairman of the Board of Directors of #CentralBankUAE, the Central Bank’s Board of Directors approves proactive financial x.com