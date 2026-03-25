Prefettura Salerno un Comitato tra guerra e pace

La Prefettura di Salerno ha convocato un Comitato per valutare le misure di sicurezza in vista delle festività pasquali e dei ponti successivi. L’obiettivo è garantire la protezione dei visitatori e dei residenti, considerando le possibili criticità legate all’afflusso di persone durante questo periodo. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e le precauzioni per prevenire eventuali incidenti o situazioni di rischio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Garantire sicurezza al flusso di visitatori ma anche ai cittadini residenti in vista delle imminenti vacanze pasquali e anche i successivi ponti. È stato questo l’obiettivo della riunione del comitato straordinario per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è tenuto questa mattina in Prefettura. Un incontro definito “necessario” alla luce del quadro internazionale, segnato da tensioni e conflitti che impongono un innalzamento dei livelli di vigilanza anche sul territorio nazionale. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti degli enti locali, sono state analizzate le possibili criticità e individuate le misure operative per garantire un presidio costante dei punti considerati strategici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prefettura Salerno, un Comitato tra guerra e pace Articoli correlati Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere. Frana apre voragine sulla Provinciale: Comitato urgente in PrefetturaTempo di lettura: < 1 minuto A seguito della frana che ha interessato la Strada Provinciale 88 nel territorio del Comune di Contrada, la Prefettura... Contenuti e approfondimenti su Prefettura Salerno Discussioni sull' argomento Potenza-Salernitana, stop alla trasferta per i tifosi granata residenti tra Salerno e provincia; Educhiamo al rispetto: a Salerno dialogo tra generazioni per contrastare il bullismo; Ordigno bellico rinvenuto in località Aversana: area isolata, chiuse scuole e chiesa; Potenza-Salernitana, trasferta vietata per i tifosi granata: i dettagli. Contrasto alla violenza di genere, firmato protocollo di intesa in PrefetturaSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando Provinci ... gazzettadisalerno.it Telecolore. . Salerno. Lungomare di Torrione riaperto al traffico dalle 16.30. Nel pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Artificieri, coordinandosi con la Prefettura di Salerno, hanno rimesso in sicurezza l'area trasportando in un altro luogo luogo l'ordigno ritrovato - facebook.com facebook