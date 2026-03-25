Prato in manette il presunto armaiolo della criminalità orientale

Un uomo di 42 anni di nazionalità cinese è stato arrestato a Prato nel fine settimana. L’arresto è stato eseguito su ordine delle autorità locali, che lo accusano di detenzione illegale di arma da fuoco, armi clandestine fatte a mano, munizioni e polvere da sparo. La situazione è stata segnalata dopo una denuncia e le successive verifiche.

Un cittadino cinese di 42 anni è stato arrestato a Prato lo scorso sabato con le accuse di detenzione illegale di arma comune da sparo e per detenzione di armi clandestine artefatte, munizionamento e polvere da sparo, dopo esser stato denunciato. Lo ha reso noto oggi la questura di Prato, spiegando come l'operazione sia scattata dopo che il quarantaduenne, già indagato “nell’ambito di un procedimento penale per detenzione di arma da sparo del tipo pistola clandestina", abbia lasciato i locali della questura. Gli agenti lo avrebbero pedinato per circa due ore, sospettando che nella propria abitazione potesse nascondere armi analoghe a quelle per le quali risultava monitorato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Prato, in manette il presunto “armaiolo” della criminalità orientale Articoli correlati Ferito a colpi di pistola sulla ciclabile, in manette il presunto responsabileLa polizia di Stato di Prato ha arrestato ieri il presunto autore dell’agguato dello scorso 8 agosto scorso ai danni di un trentasettenne marocchino,... Escort uccise a Prato e Pistoia: processo nell’aula bunker per il presunto assassinoL’imputato è arrivato poco prima delle 10 nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze per essere interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Una selezione di notizie su Prato in manette il presunto armaiolo... Temi più discussi: Arrestato per narcotraffico su mandato degli Stati Uniti torna libero dopo due mesi di carcere: annullata l'estradizione di un imprenditore; Spaccio di droga al parco ma arrivano i carabinieri | due in manette; Sequestro record di droga Blitz due in manette; Furti nei centri commerciali arrestato presunto responsabile di una serie di colpi. PRATO - In manette l’armiere della criminalità cinese a Prato: arrestato dalla polizia in un terratetto di via CurtatoneE’ accusato di essere il punto di riferimento della criminalità cinese per il commercio di armi clandestine il cinese di 32 anni arrestato dalla Squadra Mobile la mattina di sabato scorso 21 marzo. I ... toscanatv.it Cinese sequestrato. Il blitz in via Pistoiese: due orientali in manette: Sono i carcerieriLa sua ‘prigione’ era in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. Lì, in un immobile adibito ad affittacamere abusivo, Yixian Yang, è rimasto cinque giorni, fino al 5 dicembre, giorno della ... lanazione.it Un Bologna PRATO dei primi anni 80.. nostalgia nostalgia canaglia - facebook.com facebook Al Centro Pecci in navetta, torna la "Night Bus" da Firenze a Prato x.com