Pozzuoli incidente sul pontone galleggiante | feriti due operai Uno è in coma

Due operai sono rimasti feriti durante le operazioni di installazione di un pontone galleggiante al porto di Pozzuoli. L’incidente si è verificato mentre si svolgevano lavori di attracco e sbarco delle imbarcazioni. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche ed è attualmente in coma. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per accertare le cause.

Grave incidente sul lavoro a Pozzuoli al porto. Come anticipa Il Mattino, due operai sono rimasti coinvolti durante le operazioni di installazione del pontone galleggiante per l'attracco e lo sbarco delle imbarcazioni. Secondo una prima ricostruzione, una catena collegata a una gru si sarebbe improvvisamente spezzata, colpendo i lavoratori impegnati nei lavori. Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove è ricoverato in condizioni critiche, in coma, con un trauma cranico. Ferito anche un suo collega presente sul pontone al momento dell’incidente. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, insieme agli agenti di Polizia e alla Capitaneria di Porto, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, incidente sul pontone galleggiante: feriti due operai. Uno è in coma Articoli correlati Leggi anche: Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due operai feriti, uno è in coma Leggi anche: Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due feriti, uno è grave Approfondimenti e contenuti su Pozzuoli incidente sul pontone... Discussioni sull' argomento Problemi nel trasporto merci nel Golfo di Napoli: il Prefetto accelera; Aereo ultraleggero costretto all'atterraggio d'emergenza si posa sul lembo di terra del fiume Brenta. Pozzuoli, cede una cima della gru sul pontone. Due feriti, uno è gravissimoMattinata di paura e tensione al porto di Pozzuoli, dove un grave incidente sul lavoro ha provocato il ferimento di due operai, uno dei quali versa in condizion ... ildispariquotidiano.it Incidente al porto di Pozzuoli, grave un operaioTre persone ferite, due lievemente, da una catena metallica che si è sganciata da una rampa di accesso al pontone antibradisismo ... rainews.it COLPITI IN PIENO DA UNA CATENA METALLICA Grave incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: operaio ferito - facebook.com facebook Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli. Altri due in condizioni più lievi mentre issavano pontone antibradisismo #ANSA x.com