Pozzuoli incidente al pontone galleggiante | due operai feriti uno è in coma

A Pozzuoli, nel porto cittadino, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pontone galleggiante. Nella tarda mattinata, una catena staccatasi da una gru è caduta su due operai di una ditta privata impegnati in lavori nelle vicinanze. Uno dei due è stato ricoverato in condizioni critiche e si trova in coma, mentre l’altro ha riportato ferite non gravi.

Grave incidente al porto di Pozzuoli. Nella tarda mattinata di oggi una catena si è spezzata da una gru finendo addosso a due operai di una ditta privata impegnati negli ultimi lavori al pontone galleggiante. Ad avere la peggio è stato un 39enne che versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ferito anche un altro collega che si trovava sul pontone insieme a lui. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, Polizia e Capitaneria di Porto. Si va verso il sequestro della struttura che venerdì doveva essere inaugurata dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due operai feriti, uno è in coma Articoli correlati Leggi anche: Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due feriti, uno è grave Leggi anche: Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è grave Tutti gli aggiornamenti su Pozzuoli incidente al pontone... Argomenti discussi: Problemi nel trasporto merci nel Golfo di Napoli: il Prefetto accelera. Pozzuoli, cede una cima della gru sul pontone. Due feriti, uno è gravissimoMattinata di paura e tensione al porto di Pozzuoli, dove un grave incidente sul lavoro ha provocato il ferimento di due operai, uno dei quali versa in condizion ... ildispariquotidiano.it Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di PozzuoliUn operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone ... ansa.it