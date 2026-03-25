Poste Italiane ha annunciato un’operazione di acquisizione di una quota significativa di Tim, con l’obiettivo di creare un’ampia società nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali. L’operazione prevede l’ingresso di Poste nel capitale di Tim, mantenendo un ruolo di rilievo nel mercato italiano. La notizia è stata commentata da un rappresentante di rilievo, che ha sottolineato le potenzialità di questa iniziativa.

L’operazione con cui Poste mira a inglobare Tim, dando vita a quel campione nazionale delle infrastrutture digitali e della telefonia e primo vagito di un consolidamento del settore delle telecomunicazioni che sia in Europa (oltre 100 operatori mobili), sia in Italia è stato per troppo tempo rimandato finendo con il comprimere ricavi e margini delle stesse telco, ha una chiara valenza strategica. Dare anima e vita a una newco dalla capitalizzazione superiore a 30 miliardi per quasi 27 miliardi di ricavi. Ovviamente a patto che l’Offerta di pubblico acquisto e scambio permetta a Poste di raggiungere il 66,67% del capitale di Tim, che verrà delistata da Piazza Affari a conclusione dell’aggregazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Poste-Tim, le ragioni di un’operazione che conviene all’Italia. Parla Bassanini

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