Venerdì si è verificata un’esplosione nel Parco degli Acquedotti di Roma, evento che ha attirato l’attenzione delle autorità. Durante un question time alla Camera, il ministro degli Interni ha commentato la situazione, definendo il fatto come un possibile segnale di escalation programmata. La polizia sta indagando sulla natura dell’incidente, senza fornire ancora dettagli ufficiali.

L’ esplosione nel Parco degli Acquedotti di Roma di venerdì non è un segnale da sottovalutare: lo conferma anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera. “Quello che è accaduto pochi giorni fa nel parco degli Acquedotti a Roma potrebbe essere il segnale di un’escalation programmata, di una strategia che mira a colpire le istituzioni, a destabilizzare il tessuto civile, a reclutare nuovi adepti nell’odio anti-sistema, anti-atlantico, anti-sionista”, ha spiegato il titolare del Viminale. Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano sono morti mentre preparavano un ordigno la cui destinazione è ancora ignota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Possibile segnale di escalation programmata”. Il punto di Piantedosi sull’esplosione anarchica

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