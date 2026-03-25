In vista dei playoff mondiali, si fanno sempre più insistenti le voci sulle convocazioni della Nazionale. Tra i nomi che circolano, non risultano presenti alcuni giocatori del Milan, tra cui Gabbia, Ricci e altri. La scelta di non chiamare alcuni elementi di ex club rossonero ha suscitato curiosità, specialmente considerando il ruolo di figure come Gattuso, che non ha inserito alcuni milanisti nella lista.

Gattuso ha iniziato la sua vita da c.t. con una lista di convocati senza milanisti. Proprio lui, un milanista nell'anima. Era settembre. Sei mesi dopo, ci risiamo: nel momento decisivo, con i playoff da giocare, Rino ha replicato. Ha convocato giocatori di Atalanta, Fiorentina, Newcastle, Cagliari (due!), Paris FC, nessuno del Milan. Non che siano scoppiate polemiche, ci mancherebbe, ma insomma. fa strano. Chi era almeno ragazzo nel 1994 ricorda l'Italia di Sacchi, che ignorava Seba Rossi ma non andava in campo senza almeno un paio dei suoi Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini. I più giovani non dimenticano che nel 2006 Pirlo, Gattuso, Gilardino, Nesta, Inzaghi colorarono l'azzurro di rosso e nero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Possibile che il Milan non abbia convocati nell'Italia? Gabbia, Ricci e...: chi può farcela a giugno

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