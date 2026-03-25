Un uomo di 46 anni è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere per porto abusivo di armi. Nel 2024, è stato scoperto con una pistola e munizioni all’interno di un trolley al bar di una stazione centrale. La sentenza è stata pronunciata dai giudici dopo aver valutato le prove presentate durante il processo.

Il tutto era accaduto alla vigilia della visita di papa Francesco a Trieste, ma la Procura ha escluso l'ipotesi di un piano per uccidere il pontefice. La condanna è per il solo reato di porto abusivo d'armi È stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione in carcere per porto abusivo d’armi il 46enne turco Hasan Uzun, che nel 2024 aveva portato nel bar della stazione centrale un trolley con dentro una pistola e delle munizioni. Il tutto era accaduto alla vigilia della visita di Papa Francesco a Trieste, circostanza che aveva fatto ipotizzare in un primo momento (come emerge dai primi atti d’indagine) un possibile attentato di matrice terroristica contro papa Francesco, ipotesi poi stralciata e smentita ufficialmente da un comunicato della Procura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Portò una pistola in stazione: condannato a due anni e quattro mesi di carcere

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