porto di taranto ecoservizi cresce e assume

In un periodo difficile per il porto di Taranto, con una diminuzione dei traffici e un quadro internazionale instabile, l’azienda Ecoservizi ha annunciato l’assunzione di nuovi dipendenti e un’espansione delle attività. La società ha deciso di investire sul personale, nonostante le sfide del settore e le condizioni di mercato attuali.

Tarantini Time Quotidiano In un momento complesso per il porto di Taranto, segnato dal calo dei traffici e da un contesto internazionale incerto, c’è un’azienda che va in controtendenza e investe sul lavoro. Si tratta di Ecoservizi srl, realtà attiva dal 1998 nel settore della sicurezza antincendio portuale, guidata dai fratelli Alessandro e Daniele Cauzo. L’azienda, autorizzata dalla Capitaneria di Porto, opera in diversi ambiti strategici: a bordo delle navi, sul pontile Eni, all’interno dell’Arsenale della Marina Militare e in tutte le aree dove è richiesta assistenza antincendio. Tra le attività anche il bunkeraggio e servizi legati alla cantieristica navale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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