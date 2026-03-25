portaci ai mondiali

L’allenatore della nazionale italiana ha rivolto un appello ai suoi giocatori, chiedendo di non sottovalutare l’avversaria irlandese nelle partite di playoff per qualificarsi ai Mondiali del 2026. La comunicazione è stata diffusa tramite il sito 101greatgoals, che ha riportato le dichiarazioni del tecnico, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione la sfida. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per l’Italia, che mira a qualificarsi per il torneo mondiale.

2026-03-25 20:55:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore dell’Italia Gennaro Gattuso ha detto alla sua squadra che non devono prendere alla leggera l’Irlanda del Nord nella partita dei play-off della Coppa del Mondo. Mentre gli Azzurri si preparano per la semifinale degli spareggi di Coppa del Mondo di giovedì a Bergamo, l’ex generale del centrocampo ha definito lo scontro “la partita più importante” della sua carriera manageriale. Dopo il trauma di aver saltato le ultime due Coppe del Mondo, i quattro volte campioni del mondo sono sotto un’enorme pressione per evitare uno storico terzo fallimento consecutivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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