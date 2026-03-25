Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura temporanea di un locale a Pompei, sospendendo l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 30 giorni. La decisione, presa su proposta del Commissariato locale, riguarda un esercizio situato nell’area più frequentata della zona di movida. La sospensione entra in vigore immediatamente e riguarda il locale coinvolto in questa misura.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale di Pompei nell’area di maggiore afflusso della “movida”. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato unitamente al personale della Polizia Locale ed ai Vigili del Fuoco, erano intervenuti presso l’attività commerciale in questione constatando un illecito intrattenimento musicale e danzante, con diffusione sonora ad elevata intensità, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, con grave compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pompei: locale della movida chiuso per 30 giorni

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