Polisportiva Ternana il baby Patalocco all’esordio | Grande emozione siamo un bel gruppo

Un giovane calciatore della Polisportiva Ternana ha esordito di recente e ha commentato l’esperienza, dicendo di aver provato grande emozione durante la partita. Ha anche aggiunto di essere molto felice e ha ringraziato i compagni per l’accoglienza, sottolineando che il gruppo è compatto. L’atleta ha espresso soddisfazione per il debutto e per il clima tra i compagni di squadra.

Classe 2008, l’attaccante ha debuttato in prima squadra nel match contro il Del Nera: “Ringrazio mister Mario Siragusa per la fiducia che ha nei miei confronti e per l’opportunità che mi ha dato” “Ho provato una grande emozione in campo e sono molto felice, anche perché i miei compagni mi hanno accolto alla grande: siamo un bel gruppo”. Così Michael Patalocco commenta il suo esordio in prima squadra con la maglia della Polisportiva Ternana, nel match pareggiato per 0-0 contro il Del Nera. “Al momento dell’ingresso in campo - spiega l’attaccante classe 2008 - ho provato una grande emozione perché ho pensato a tutto il percorso fatto per arrivare fino a qui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Polisportiva Ternana, il baby Patalocco all’esordio: “Grande emozione, siamo un bel gruppo” Articoli correlati Italia, Pisilli sicuro: «Una grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale. Siamo un gruppo forte»Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. Milan, parla Rabiot post Bologna: “Siamo un bel gruppo. Campionato? E’ vivo. Dobbiamo…”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che...