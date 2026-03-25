Nella città di Livorno si è svolta la seconda prova del campionato individuale di ginnastica artistica, categoria LC3 base e avanzato. Alla competizione hanno partecipato tredici ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno, società di ginnastica artistica proveniente dalla provincia di Grosseto. La manifestazione si è svolta nel fine settimana e ha visto le atlete confrontarsi in diverse prove della disciplina.

Grandi risultati per la Polisportiva Barbanella Uno. Nello scorso fine settimana si è tenuta a Livorno la seconda prova del campionato individuale di federazione categoria LC3 base e avanzato a cui hanno preso parte ben 13 ginnaste della società grossetana di ginnastica artistica. Un weekend memorabile per la società grossetana che torna a casa con cinque medaglie d’oro, due d’argento e un bronzo. Partendo dal programma base, le più piccole atlete della polisportiva Ede De Santis e Margherita Rossi, di soli 9 anni, conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto nelle Allieve 2. Bellissima medaglia d’oro nelle Allieve 3 anche per Gioia Greco, 10 anni, ginnasta di grandi potenzialità, il cui valore non sempre è stato pienamente riconosciuto nelle competizioni, ma che in questa occasione è stato adeguatamente valorizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polisportiva Barbanella. La piccola Ede è d’oro

Articoli correlati

Campionato regionale. Polisportiva Barbanella. Sette medaglieLa Polisportiva Barbanella Uno brilla anche a Montevarchi: tre primi posti e quattro secondi posti.

Gare a Montevarchi e Firenze. Polisportiva Barbanella. Pioggia di medaglieInizio di stagione brillante per la Polisportiva Barbanella Uno che a Montevarchi e Firenze ha fatto subito vedere di che pasta sono fatte le proprie...

Approfondimenti e contenuti su Polisportiva Barbanella

Temi più discussi: Barberino di Mugello è biancorosso: Polisportiva Barbanella Uno prima per partecipanti e grinta; La Polisportiva Barbanella è scesa in pedana con ben 44 atlete del settore promozionale a Barberino di Mugello; Pioggia d'oro per la scuola di ginnastica artistica: il campionato di federazione si colora di Grosseto.

La Polisportiva Barbanella è scesa in pedana con ben 44 atlete del settore promozionale a Barberino di MugelloCondividi i nostri contenutiSabato scorso è stato organizzato a Barberino di Mugello il campionato regionale individuale CSI di categoria Medium. Presente anche la Polisportiva Barbanella con ben 44 a ... grossetosport.com

Fine settimana da incorniciare per la Polisportiva Barbanella Uno che conquista 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e un bronzoCondividi i nostri contenutiLo scorso fine settimana si è tenuta a Livorno la seconda prova del campionato individuale di federazione categoria LC3 base e avanzato a cui hanno preso parte ben 13 ginna ... grossetosport.com