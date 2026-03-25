Domenica 29 marzo alle 18 si svolgerà una visita guidata teatralizzata a Polignano a Mare, incentrata su leggende legate ai pirati, vescovi danzanti e tesori nascosti. L’evento si svolgerà tra i vicoli del centro storico e il mare, con l’obiettivo di esplorare i misteri e i miti che circondano la città. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere aspetti poco noti di questo luogo.

Polignano Segreta – Pirati, tesori e misteri tra mare e vicoli Domenica 29 marzo – ore 18.00Una visita guidata teatralizzata tra leggende di pirati, vescovi danzanti e antichi tesori nascosti, alla scoperta del volto più enigmatico e affascinante di Polignano a Mare. Insieme alla guida Arturo e al regista Pasquale D’Attoma attraverseremo vicoli, terrazze e scorci sul mare, seguendo racconti sospesi tra storia e immaginazione.Cosa scopriremo?I vicoli segreti del centro storicoLe antiche difese costiere e il ponteVico Chiangella e i suoi enigmiNarrazioni teatrali tra realtà e leggendaPunto d’incontro: Piazza Trinità(parcheggio consigliato:... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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