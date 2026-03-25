Policlinico di Bari addio rischio blackout | l' ospedale si autoproduce l' energia e risparmia un milione

Il Policlinico di Bari ha adottato un sistema di produzione energetica che consente di generare elettricità, calore e refrigerazione contemporaneamente, utilizzando il gas naturale come materia prima. Questa soluzione permette all’ospedale di ridurre i rischi di blackout e di risparmiare circa un milione di euro all’anno sui costi energetici. La tecnologia impiegata si basa su un processo di trasformazione del gas naturale per alimentare diversi sistemi di produzione.

Trasformare il gas naturale per autoprodurre simultaneamente energia elettrica, termica e frigorifera. E' quanto è in grado di fare il nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, inaugurato questa mattina nel Policlinico di Bari. La struttura, realizzata da Edison Next con un investimento di oltre 3,6 milioni, è in grado di autoprodurre l’energia necessaria a coprire oltre il 50% del fabbisogno termico e circa il 40% di quello elettrico, oltre a contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo della struttura. L'intervento, realizzato nell’ambito di un contratto quinquennale che comprende anche la fornitura dei vettori energetici e la manutenzione degli impianti, risponde al duplice scopo di ridurre e ottimizzare i consumi dell'ospedale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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