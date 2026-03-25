In questa sesta puntata del podcast, si ripercorrono le tappe della cosiddetta golden era del calcio italiano, analizzando eventi e momenti chiave di quel periodo. Gli host, in modo colloquiale, riflettono sulle proprie conoscenze, evidenziando un approccio di scoperta e curiosità. La serie comprende complessivamente sei episodi, in cui si affrontano vari aspetti dell’epoca d’oro del calcio nel paese.

INPAT-EXPAT – PUNTATA 6 Sei puntate. Sei volte davanti al microfono convinti di non sapere niente di calcio — e invece nella sesta finiamo a commissionare studi statistici con il test di Mann-Whitney, a progettare quattro versioni dello stadio Maradona con l’intelligenza artificiale e a seguire le indagini della polizia piemontese su un writer di 72 anni. Benvenuti a Inpat-Expat. Sesta puntata e si comincia dal campo: Napoli vince 1-0 al 90’, la Juve manda in campo Vlahovic e Milik a metà tra Halloween e un episodio di Ritorno al Futuro, Locatelli tira un rigore malissimo e pareggia lo stesso. Il Punk di Masio. La notizia della settimana arriva però dal Piemonte: arrestato il writer che imbrattava i muri dei borghi con scritte contro Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - PODCAST – La golden era del calcio italiano c’è stata.

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