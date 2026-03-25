Playoff Mondiali chi giocherà del Napoli? Le ultime da Bergamo alla vigilia

Tra poco più di 24 ore l’Italia affronterà una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali di giugno. La sfida rappresenta il primo ostacolo importante per la nazionale, con il Napoli che si prepara a conoscere i suoi giocatori chiamati a scendere in campo. La partita si gioca a Bergamo, e le formazioni sono ancora in fase di definizione.

Tra poco più di 24 ore l’Italia si gioca un pezzo importante di stagione, affrontando il primo step per raggiungere i Mondiali in programma a giugno. E tra i convocati di Gennaro Gattuso sono presenti anche quattro azzurri, pronti a rispondere presente all’eventuale chiamata del loro ct. Domani Italia-Irlanda del Nord: Gattuso pensa a due del Napoli. Alex Meret, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, sono i quattro azzurri chiamati da Gattuso. E proprio questi ultimi potrebbero scendere dal primo minuto nella sfida di domani. Infatti, come riportato da La Repubblica, i due puntano ad una maglia da titolare, ma prima bisogna prendere in considerazione due aspetti legati a Bastoni e allo stesso Politano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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