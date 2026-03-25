Plastica e ambiente un connubio critico per le prossime generazioni

La plastica è una delle sostanze più diffuse e versatili presenti nel mondo attuale, con un impatto che coinvolge numerosi settori. Il suo utilizzo quotidiano ha portato a un aumento significativo dei rifiuti plastici, che vengono smaltiti in modo spesso non adeguato. La questione ambientale legata alla plastica suscita discussioni a livello internazionale e coinvolge governi, aziende e cittadini.

di Salvatore Vicedomini Oggi, la plastica è certamente una delle sostanze più diffuse e versatili e il suo utilizzo è materia di dibattiti in ogni parte del mondo. Dalle bottiglie di plastica alle protezione di dispositivi elettronici, fino agli imballaggi e i componenti più svariati, la plastica si è conquistato un posto quasi insostituibile nel nostro pianeta. Ma cos’è questo materiale? E come viene prodotto? Ed veramente imprescindibile?. Tanti interrogativi che sono stati oggetto di un evento che si inserisce come un’edizione che si è svolta per il quarto anno nel complesso Universitario di Monte S. Angelo dell’Università di Napoli Federico II, organizzato dal Dipartimento di Biologia per promuovere e motivare la cultura scientifica nelle scuole a favore di uno sviluppo sempre maggiore dell’equilibrio ambientale ed ecologico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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