Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma, ha visto la sua carriera cambiare rapidamente negli ultimi mesi, passando da una fase difficile in campo europeo a diventare un elemento fisso nelle convocazioni della Nazionale guidata dall’allenatore Gattuso. La sua crescita ha portato a una maggiore attenzione da parte dei media e a una presenza costante nei playoff mondiali.

La parabola di Niccolò Pisilli si è trasformata in pochi mesi da un “incubo” europeo a una realtà consolidata per la Roma e la Nazionale di Gattuso. A 21 anni, il centrocampista romano è diventato il simbolo della metamorfosi giallorossa sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che lo ha forgiato nel momento di massima emergenza (la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa) trasformandolo nel “centrocampista moderno” per eccellenza: aggressivo, verticale e spavaldo. Il punto di svolta, paradossalmente, è stata la notte buia di Nizza del 24 settembre in Europa League. Subentrato a Soulé sul 2-0, Pisilli causò un rigore ingenuo su Mendy dopo soli 6 minuti, attirandosi le urla di Gasperini per quel “fallo inutile”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli, il “testimonial” di Gasp: dal rigore di Nizza ai playoff mondiali

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