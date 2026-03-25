Piscine nelle strutture extralberghiere | consegnata proposta di modifica della normativa

Ieri è stata presentata al presidente del Consiglio regionale della Puglia una proposta di modifica alla normativa che riguarda le piscine presenti nelle strutture extralberghiere. La consegna si è svolta in un incontro dedicato alla revisione delle regolamentazioni attualmente in vigore. La proposta mira a modificare le disposizioni esistenti, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici della modifica.

La proposta nasce da un lavoro congiunto tra Confesercenti, Aigo Puglia, comune di San Michele Salentino e altre amministrazioni della provincia di Brindisi BRINDISI - È stata consegnata ieri al presidente del Consiglio regionale della Puglia, on. Toni Matarrelli, la proposta di modifica della normativa sulle piscine nelle strutture extralberghiere. Un passaggio istituzionale importante, che arriva al termine di un percorso condiviso e che offre finalmente una prospettiva concreta agli operatori del settore. La proposta nasce da un lavoro congiunto tra Confesercenti, Aigo Puglia, comune di San Michele Salentino e altre amministrazioni della provincia di Brindisi, sviluppato grazie al contributo tecnico dei dottori Rocco Caliandro e Giuseppe Termite della Asl di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Piscine nelle strutture extralberghiere: consegnata proposta di modifica della normativa Articoli correlati Comunicato Stampa: Seconda commissione vota all'unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacualeLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Unione europea: proposta una nuova normativa per l’immigrazione. Rischio di imitare l’ICE?Questa settimana l’Unione Europea ha approvato una proposta per agevolare il rimpatrio dei migranti irregolari sul proprio territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piscine nelle strutture extralberghiere... Discussioni sull' argomento Io cerco. Tu cerchi?: anche due posti da bagnino; Fondo per il sostegno alle imprese del turismo: nuovi incentivi per hotel, ristoranti e imprese dell'ospitalità; Assisi celebra San Francesco: oltre 370mila visitatori per l’ostensione delle spoglie a 800 anni dalla morte. Piscine nelle strutture extralberghiere: dalla BTE Puglia alla Regione la proposta di revisione normativaÈ stata consegnata ieri al Presidente del Consiglio regionale della Puglia, on. Toni Matarrelli, la proposta di modifica della normativa sulle piscine nelle st ... brundisium.net Piscine naturali bianche nel mezzo del bosco. A Bagni di San Filippo, in Italia, l’acqua termale ha creato formazioni calcaree bianchissime chiamate “Balena Bianca”. Acqua calda, vapore e natura intorno: sembra un posto nascosto. Ci faresti il bagno #Bagni - facebook.com facebook