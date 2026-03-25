Piogge freddo e neve a quote basse | da domani ritorna l’inverno

Da domani, giovedì 26 marzo, si prevede un ritorno delle condizioni invernali con piogge, temperature rigide e nevicate a quote basse. Fino a oggi, l’Umbria ha goduto di un clima stabile e soleggiato, ma le previsioni indicano un cambiamento nel corso dei prossimi giorni. Secondo le analisi di un esperto di servizi meteo, le condizioni cambieranno gradualmente, portando condizioni più fredde nelle regioni interessate.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: una irruzione artica porta un peggioramento dalle prime ore di domani, 26 marzo: i dettagli Piogge, freddo e neve a quote basse: da domani, giovedì 26 marzo, torna l’inverno. A tracciare i contorni delle previsioni meteo per i prossimi giorni è Lorenzo Badellino di 3bmeteo, che spiega come fino ad oggi, “le condizioni sull’Umbria si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1517°C”. L’ingresso dell’aria fredda si farà sentire con un sensibile abbassamento delle temperature massime, che spesso non andranno oltre gli 47°C. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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