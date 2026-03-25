Pintus ex preparatore Inter oggi al Real | Il calcio italiano è più lento in Spagna si fa sul serio anche in allenamento

Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid con un passato all’Inter, ha partecipato a una conferenza all’Università di Urbino, dove ha parlato delle differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo. Ha affermato che il calcio italiano è più lento rispetto a quello spagnolo, sottolineando che anche negli allenamenti in Spagna si lavora con grande intensità e serietà.

Antonio Pintus, storico preparatore atletico del Real Madrid con un passato anche all’ Inter, ha offerto uno spaccato interessante sul calcio moderno durante una lectio magistralis all’evento “Training in Soccer: all in one day”, organizzato dall’Università di Urbino. Il suo intervento ha messo subito al centro un concetto chiave: il ruolo dell’allenatore. “È il direttore tecnico della squadra, viene sempre prima del preparatore. Il problema è trovare il giusto equilibrio, perché spesso ci consideriamo troppo importanti o troppo poco”, ha spiegato Pintus, sottolineando come tutte le figure debbano lavorare in armonia. Il preparatore dei Blancos ha poi evidenziato l’evoluzione del calcio negli ultimi anni, sempre più orientato verso un approccio scientifico e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Pintus mette le maschere al Real Madrid, sono tornati i metodi del preparatore amato da Florentino Gila, l’Inter può fare sul serio: attenzione al Real Madrid. C’è anche un’altra contendente, la notiziaCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.