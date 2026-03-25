Pino Corrias | Franco Gabrielli lo sbirro tranquillo potrebbe essere il nuovo leader del centro-sinistra?

Franco Gabrielli, noto per il suo ruolo nelle forze di polizia, è stato più volte indicato come possibile figura di leadership nel centro-sinistra. Nonostante abbia declinato alcune proposte, ha lasciato aperta la porta a future considerazioni. La sua figura viene discussa nel contesto delle dinamiche politiche attuali, con alcuni esponenti della sinistra che lo hanno avvicinato come potenziale rappresentante.

Questo articolo su Franco Gabrielli è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Nel permanente disordine della sinistra italiana, ritorna anche questa volta il suo nome d’ordine, Franco Gabrielli, quello che i giornali, da una trentina d’anni, chiamano «lo sbirro tranquillo», il «rammendatore», l’uomo che ha diretto quasi tutto nel campo della sicurezza. E che in quello della sinistra – ora che le elezioni sono più vicine di un anno – potrebbe sobbarcarsi il ruolo di federatore del campo largo, disordinatamente insicuro per definizione. Lui declina, anche se non esclude. Le voci insistono. I consensi aumentano. Vedremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias: «Franco Gabrielli, “lo sbirro tranquillo”, potrebbe essere il nuovo leader del centro-sinistra?» Articoli correlati Centrosinistra, il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein: chi è Franco GabrielliLa domanda, fino a ieri, sembrava quasi fuori copione: chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni politiche? Nel racconto più diffuso, la... Leggi anche: Perché non è democraticamente accettabile l'ipotesi Gabrielli a leader della sinistra Tutti gli aggiornamenti su Pino Corrias Argomenti discussi: Pino Corrias: Franco Gabrielli, lo sbirro tranquillo, potrebbe essere il nuovo leader del centro-sinistra?. Pino Corrias: Abbiamo davvero bisogno di una «generazione leva»?Questo articolo di Pino Corrias è pubblicato sul numero 50 di Vanity Fair in edicola fino al 2 dicembre 2025. Dunque guerra, riarmo, forze armate. Tutti in marcia. L’Europa stanzia 800 miliardi di ... vanityfair.it Pino Corrias, intervistato da Giovanni Floris, presenta il libro: Ghiaccio BluPino Corrias, ospite di Floris a DiMartedì, racconta la storia del suo libro Ghiaccio Blu, con il protagonista condannato per omicidio e che prima di essere ucciso dona il suo corpo alla scienza. la7.it