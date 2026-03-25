Pierluca Mariti ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in età relativamente avanzata rispetto alla media di chi inizia già da bambino. La sua esperienza si distingue quindi per il momento di ingresso nel settore, che si è verificato più tardi rispetto agli standard generalmente adottati da altri professionisti del settore.

Ha cominciato tardi. Almeno per gli standard del mondo dello spettacolo. Dove più o meno tutti affermano di avere esordito in fasce. Lui no. Il debutto risale alla festa di compleanno dei suoi trent’anni. È stata quella l’occasione per provarsi la prima volta con un pubblico. Chiedere silenzio, mettersi davanti al microfono, condividere un breve monologo. Obiettivo: far ridere. Ma da quel momento Pierluca Mariti non si è più fermato. Diventando prima un fenomeno sui social, grazie al fortunatissimo hashtag @piuttostoche. Poi spostandosi in radio (su Rai2 conduce Safari), al cinema, per teatri. La sua è una stand-up intelligente e autoironica. Che ragiona del mondo e della vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pierluca Mariti. Tutto da ridere

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