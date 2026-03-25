Le piccole isole del Paese sono spesso considerate mete estive, ma sono anche insediamenti permanenti con comunità che affrontano sfide legate alla distanza e alla gestione delle risorse. Questi territori, caratterizzati da fragilità ambientali e sociali, presentano inoltre potenzialità ancora non pienamente sfruttate. La vita oltre la stagione estiva rappresenta una realtà quotidiana per molte persone che vi abitano tutto l'anno.

Non solo cartoline estive, ma territori reali, complessi, attraversati da fragilità profonde e da possibilità ancora inespresse. È quanto emerge dal report “Piccole Isole – Analisi e ricerca di contesto, funzionamento e prospettive delle isole minori italiane”, presentato il 24 marzo, a Roma da Glocal Impact Network per Fondazione Sanlorenzo, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno studio che restituisce una fotografia articolata di queste realtà, comunità che – con amore e coraggio – continuano a “galleggiare” nel Mediterraneo, sospese tra isolamento e resilienza. Ad aprire i lavori è stato Giuseppe Cavuoti, in rappresentanza del Dipartimento per le politiche del mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piccole isole, tra distanza e possibilità: vivere oltre l'estate è la sfida del Paese

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