Piazza Redi l’unanimità è difficile | Ma non siamo contrari ai lavori

A piazza Redi, i condomini e gli amministratori di condominio hanno confermato che raggiungere un accordo all’unanimità sui lavori è complicato. La questione è stata discussa anche dal Comune, che aveva già anticipato le difficoltà nel trovare un consenso totale tra le parti. Nessuna delle parti si è detta contraria ai lavori, ma l’unanimità resta un obiettivo difficile da raggiungere.

Confermano la difficoltà a trovare un accordo all’unanimità tra i condomini, gli amministratori di condominio di piazza Redi, come già anticipato ieri dal Comune. Una problematica che riguarderebbe però soltanto l’aspetto tecnico di raggiungere l’unanimità di intenti, a causa di un numero molto elevato di proprietari coinvolti e non perché qualcuno si sia detto contrario ai lavori di riqualificazione, che spetterebbero interamente al Comune di Pesaro, per cui è stato stanziato circa un milione di euro di risorse. "Crediamo che avere l’unanimità dei consensi di tutti i proprietari degli immobili di piazza Redi, essendo tantissime proprietà, sia molto molto difficile – dice Morena Basilico, amministratrice di condominio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Redi, l’unanimità è difficile: "Ma non siamo contrari ai lavori" Articoli correlati Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: "Pronti ad andare in tribunale"Il primo passo verso la realizzazione del campo Sinti nella zona artigianale di Pavia Est è stato compiuto. Scontro a coltelli a Pesaro: allarme rosso in Piazza RediLa zona di Piazza Redi a Pesaro, storicamente cuore pulsante del quartiere Muraglia, si trova al centro di una nuova ondata di allarme per la... Tutto quello che riguarda Piazza Redi Temi più discussi: Piazza Redi, l’unanimità è difficile: Ma non siamo contrari ai lavori; Piazza Redi, il Comune pronto a investire un milione, manca l’ok unanime dei residenti; Piazza Redi tutta nuova? Macché . Manca l’accordo tra i condòmini . Così il milione rischia di svanire; Portici di piazza Redi, appello ai residenti per sbloccare la riqualificazione. Piazza Redi tutta nuova? Macché . Manca l’accordo tra i condòmini . Così il milione rischia di svanireLa strada sembrava ormai tutta in discesa. E invece, dopo che il Comune di Pesaro aveva annunciato un investimento di circa un milione di euro per la riqualificazione del porticato di piazza Redi, a p ... ilrestodelcarlino.it Restyling dei portici di piazza Redi, Comune di Pesaro in pressing: «I condomini votino sì o non facciamo i lavori». Servono 200 sìPESARO Nuova pavimentazione sotto i porticati di Piazza Redi: il Comune vorrebbe partire in primavera e per questo ha chiamato a raccolta ieri gli amministratori dei 22 condomini della piazza. Chiaro ... corriereadriatico.it Pesaro, per il restyling di piazza Redi è l’ultima chiamata. L'appello di Biancani «Non sprecate la chance dei lavori». Un milione in ballo - facebook.com facebook