Piazza Gramsci poca trasparenza | subito un confronto con i cittadini

Otto anni fa, piazza Gramsci era ancora priva di lavori concreti, con solo un bozzetto e una convenzione che collegava la riqualificazione del salotto cittadino alla riconversione di un ex ipermercato ancora inattiva. La somma prevista per il progetto ammontava a poco più di un milione di euro, ma nessun intervento era stato realizzato fino ad oggi. La situazione ha portato ad avviare un confronto immediato con i cittadini.

Otto anni fa per piazza Gramsci esistevano solo un bozzetto e una convenzione inapplicabile, che legava la riconversione dell’ex Auchan - ancora lettera morta - alla riqualificazione del salotto cittadino con poco più di un milione di euro. Una cifra ritenuta insufficiente, dall’attuale ufficio tecnico, anche solo per rifare pavimentazione e sagrato. Giovedì scorso la Giunta ha scelto il progetto, che darà finalmente un nuovo centro a Cinisello. Un percorso lungo, iniziato nel primo mandato con un’assemblea pubblica, continuato con incontri tematici con i portatori di interesse e sfociato nella scelta di uno studio di progettazione esterna, che ha consegnato tre ipotesi all’amministrazione, che ha scelto poi quella "media". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Piazza Gramsci, poca trasparenza: subito un confronto con i cittadini" Articoli correlati Leggi anche: Aifa: poca trasparenza, poca credibilità Leggi anche: Giornata della Donna, tavoli di confronto promossi dai Servizi Sociali in piazza Gramsci a Giugliano