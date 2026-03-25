Piazza di Spagna e Mignanelli lavori al via dopo l' estate Ecco il progetto

Dopo l'estate partiranno i lavori di riqualificazione di piazza di Spagna e piazza Mignanelli, approvati con un progetto dal valore di 1,3 milioni di euro. Il progetto ha concluso l'iter della conferenza dei servizi con esito positivo, definendo le modalità di intervento e i tempi di realizzazione. I lavori interesseranno le aree centrali del quartiere storico.

C'è una data per l'inizio dei lavori di riqualificazione di piazza di Spagna e piazza Mignanelli, il cui progetto, che vale 1,3 milioni di euro, ha terminato l'iter della conferenza dei servizi con esito favorevole. Se tutto filerà liscio, tra progettazione esecutiva e predisposizione dei fondi in Bilancio, l'obiettivo è aprire il cantiere subito dopo l'estate, magari già a settembre, per restituire l'area in quattro mesi a cittadini e turisti. «Questo progetto rappresenta un risultato concreto di un percorso avviato nel 2022, con l'approvazione della delibera a mia prima firma in Assemblea capitolina», commenta il consigliere Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo che ieri si è tenuta proprio per fare il punto sul piano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piazza di Spagna e Mignanelli, lavori al via dopo l'estate. Ecco il progetto Articoli correlati Piazza Pascoli, avanti tutta. Via libera al progetto di fattibilità. Campani: "Lavori entro l’estate"Nel mese di novembre ci fu la presentazione delle ipotesi di progetto per la riqualificazione di Piazza Pascoli. Piazza Alessandria zona 30, i lavori inizieranno entro l'estate. Ecco come cambierà il quartiereA distanza di quasi due anni dall'ok in giunta e a quasi sei dall'inizio del processo di partecipazione per definirlo, il progetto di piazza... Una selezione di notizie su Piazza di Spagna e Mignanelli lavori al... Temi più discussi: A piazza di Spagna 40 anni fa apriva il primo McDonald’s d’Italia. La storia del locale (e di chi c'era); McDonald’s Italia compie 40 anni, il primo ristorante a Roma in Piazza di Spagna; Sito Istituzionale | Maratona di Roma, il piano viabilità e trasporti; Roma: Piazza di Spagna, pronto il piano, lavori al via in autunno. Cambia piazza di Spagna, il via ai lavori dopo l'estate. Il 13 aprile scattano gli interventi in via Veneto. Il programmaEntra nel vivo la riqualificazione del Tridente a Roma. In autunno partiranno i lavori a piazza di Spagna, il prossimo 13 aprile invece apriranno i primi cantieri su via Veneto. leggo.it A piazza di Spagna 40 anni fa apriva il primo McDonald’s d’Italia. La storia del locale (e di chi c'era)Presenti all'evento celebrativo anche i dipendenti che aprirono il primo ristorante della nota catena americana ... romatoday.it Spanish Steps (Scalinata della Trinità dei Monti) & The Piazza di Spagna, Rome, Italy @manutoni24 (IG) - facebook.com facebook